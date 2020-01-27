https://static.news.ru/photo/b52f45a4-410e-11ea-a56b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в бюджет Белоруссии в 2019-м снизилось на 33,2% после налогового манёвра России и приостановки экспорта автомобильного топлива в апреле-мае прошлого года из-за поставок загрязнённой хлоридами нефти.

За 2019 год в республиканский бюджет поступило свыше 9 млрд белорусских рублей (263,3 млрд российских рублей. — NEWS.ru) платежей, контролируемых Государственным таможенным комитетом. Это почти на 400 млн (4,2%) меньше, чем в 2018 году, — цитирует председателя Государственного таможенного комитета республики Юрия Сенько БелТА.

В ГТК отметили, что потери экспортных пошлин частично компенсировались введением новых правил импорта легковых автомобилей физическими лицами. В связи с этим экономика страны получила свыше 82,5 млн белорусских рублей (около 2,4 млрд российских рублей).

Как писал NEWS.ru, Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за получения республикой сырья из третьих стран, в частности, из Норвегии. В январе поступит около 500 тыс. тонн российской нефти, а планировалось 750 тыс. тонн.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен поставлять с Украины и из стран Балтики.