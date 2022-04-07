Белоруссия перестанет платить недружественным иностранным резидентам

Белоруссия с 7 апреля перестаёт платить недружественным иностранным резидентам, соответствующий приказ подписал президент республики Александр Лукашенко, сообщается на его официальном сайте. Действие документа направленно на защиту белорусских физических и юридических лиц от списания с их счетов денег по требованию иностранных резидентов.

Исполнение документов, выданных в пользу иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия, по перечню таких государств, определённому Советом Министров Республики Беларусь, приостанавливаете, — говорится в приказе.

Также с 7 апреля белорусские банки и финансовые организации обязаны отказывать в приеме подаваемых иностранными резидентами платежных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что нападение на Белоруссию будет расцениваться как нападение на РФ, он также отметил, что Москва в таком случае готова оказать абсолютную поддержку Минску.

Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что решение украинского кризиса невозможно без участия в переговорах Белоруссии. По мнению главы республики, в ходе переговоров обязательно должна прозвучать позиция Белоруссии, так как исход ситуации в восточной Европе серьёзно повлияет на страну.

По словам председателя оргкомитета общественного объединения «Гражданское согласие» Артёма Агафонова, таким образом Лукашенко пытается восстановить утраченную международную субъектность, реанимировать многовекторность внешней политики и получить свободу манёвра в постконфликтную ситуацию.