Белоруссия перенесла подписание соглашения о перевалке нефти в портах РФ

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Белорусские власти приняли решение о переносе подписания соглашения об организации перевалки нефтепродуктов в портах в России, сообщили в белорусском Минтрансе.

При этом в ведомстве заявили, что готовы подписать соглашение, но есть процедурные вопросы, из-за которых это станет возможным после 15 февраля, передаёт ТАСС.

Ещё завершаются внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов, поэтому предполагаемая встреча будет перенесена, — отметили там.

Как писал NEWS.ru, если бы между Россией и Белоруссией не было споров по поставкам нефти и газа, сотрудничество двух стран стало бы «более мощным», заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей. По его словам, Москва была и остаётся стратегическим партнёром Минска. В связи с этим власти РБ заинтересованы в укреплении и углублении этих связей. Он добавил, что страну нельзя винить за стремление к многовекторной политике, так как в этом состоит её «выживание» как государства.