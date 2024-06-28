Белоруссия перебросила ракетное вооружение к украинской границе Минобороны Белоруссии перебросило дивизион РСЗО «Полонез» к границе с Украиной

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Реактивная система залпового огня «Полонез»

Власти Белоруссии перебросили к границе с Украиной артиллерийский дивизион, на вооружении у которого стоят реактивные системы залпового огня «Полонез», сообщили агентству БелТа в Министерстве обороны республики. Такое решение обусловлено сложившейся ситуацией вблизи белорусско-украинской границы.

В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Белоруссия и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что переброска военнослужащих была осуществлена в рамках продолжающейся проверки боевой готовности ВС Белоруссии. По словам командира дивизиона, комплекс «Полонез» способен выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на расстоянии до 300 километров в течение 20 минут.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о пресечении попытки нарушения воздушного пространства республики украинским квадрокоптером. Пограничники Мозырского погранотряда приземлили беспилотный летательный аппарат при помощи средств подавления и боевого оружия.