Белоруссия отработает подготовку к мобилизации В Белоруссии пройдут занятия по мобилизационной готовности с 3 по 6 октября

В Белоруссии проведут занятия по мобилизационной готовности с 3 по 6 октября, сообщает Минобороны страны в Telegram. Организаторами учений станут председатели областных исполнительных комитетов.

С 3 по 6 октября 2023 года под руководством председателей областных исполнительных комитетов пройдут ежегодные занятия по мобилизационной готовности, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, целью учений является повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны. В рамках занятий пройдут теоретические и практические мероприятия с участием должностных лиц исполкомов, военкоматов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов.