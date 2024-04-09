Белоруссия отказалась от российского чая В Белоруссии запретили продажу производимого в РФ чая «Принцесса Канди» и «Гита»

В Белоруссии запретили продажу четырех видов пакетированного чая из России, сообщает минздрав республики. Речь идет о торговых марках «Принцесса Канди» и «Гита», которые выпускает российская компания ООО «Орими». Отмечается, что продукция не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности.

В настоящее время изготовителем проводится ряд корректирующих мероприятий с целью формирования доказательств, удостоверяющих стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также действенность системы контроля безопасности, — сказано в публикации.

Ранее белорусский депутат Александр Шпаковский заявил, что информация о возможной блокировке карт российской платежной системы «Мир» в Белоруссии не соответствует действительности. Он отметил, что позиция белорусской стороны по этой теме не запрашивалась.

В середине марта белорусское правительство ввело запрет на импорт воды и ряда алкогольных напитков через границу с Литвой. По обнародованной информации, мера введена в ответ на решение литовских властей о прекращении движения продукции, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска.