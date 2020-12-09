Белоруссия ограничит выезд из-за коронавируса

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Выезд граждан из Белоруссии через наземные пункты пропуска будет приостановлен из-за эпидемиологической ситуации. Распоряжение правительства касается как граждан страны, так и иностранцев.

Постановление Совета министров вступит в силу 20 декабря.

Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, — говорится в документе.

Запрет не коснётся обладателей дипломатических и служебных паспортов, членов официальных делегаций, водителей международных перевозок, экипажей самолётов и морских судов, командированных и некоторых других категорий граждан.

Также исключение будет сделано для граждан, которым необходимо выехать из страны в связи с болезнью или смертью родственников и пациентов, направляющихся на лечение в другие регионы (при наличии подтверждающих документов). Кроме того, под запрет не подпадают люди с видом на жительство или иным документом, подтверждающим право на постоянное проживание в иностранном государстве и работающие или учащиеся в других регионах.

Ранее Росавиация запретила российским авиакомпаниями принимать туристов на борт грузопассажирских рейсов, вылетающих за границу. Об этом говорится в сообщении, разосланном перевозчикам. В случае выявления факта продажи авиабилетов в рамках туристических пакетов, разрешение на полёт будет аннулировано. В ведомстве напомнили о том, что грузопассажирские рейсы направлены в первую очередь на вывоз иностранных граждан из России и возвращение россиян домой, писал NEWS.ru.