Правительство Белоруссии берёт кредит у китайского банка на 3,5 млрд юаней ($500 млн). Белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил проект документа «Соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней между Беларусью и Шанхайским филиалом Банка развития Китая». Об этом сообщает белорусское издание
Белоруссия привлекает кредит на 3,5 млрд юаней «в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов, а также содействия развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем», — процитировали в издании текст указа.
Отмечается, что власти Белоруссии изначально просили кредит в $600 млн у России, но затем обратились к китайскому правительству.
Внешний государственный заём рассчитан на пять лет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным после 20 декабря. Он сообщил, что планируются переговоры, в том числе и на экономические темы.
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