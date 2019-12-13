https://static.news.ru/photo/f7d7bada-1e18-11ea-9e5d-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Правительство Белоруссии берёт кредит у китайского банка на 3,5 млрд юаней ($500 млн). Белорусский лидер Александр Лукашенко одобрил проект документа «Соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней между Беларусью и Шанхайским филиалом Банка развития Китая». Об этом сообщает белорусское издание news.tut.by .

Белоруссия привлекает кредит на 3,5 млрд юаней «в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов, а также содействия развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем», — процитировали в издании текст указа.

Отмечается, что власти Белоруссии изначально просили кредит в $600 млн у России, но затем обратились к китайскому правительству.

Внешний государственный заём рассчитан на пять лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным после 20 декабря. Он сообщил, что планируются переговоры, в том числе и на экономические темы.