Белоруссия обнародовала собственный список недружественных государств

В Белоруссии вслед за Россией утвердили собственный список «недружественных государств». Как пишет «Sputnik Беларусь», в него включили 39 стран, на семь меньше, чем в российском перечне. Меры, которые могут приниматься в отношении недружественных стран, также схожи с российскими.

В список стран, которые совершают «недружественные действия в отношении белорусских юридических и физических лиц», включены 27 государств ЕС, США, Великобритания, Канада, Норвегия, Исландия, Швейцария, Албания, Черногория, Северная Македония, Лихтенштейн,

Австралия и Новая Зеландия. Включённые в российский перечень Андорра, Микронезия, Монако, Сан-Марино, Республика Корея, Тайвань и Япония в белорусский вариант списка не вошли.

Ранее президент республики Александр Лукашенко подписал приказ о том, что с 7 апреля Белоруссия перестаёт платить недружественным иностранным резидентам. Действие документа направлено на защиту белорусских физических и юридических лиц от списания с их счетов денег по требованию иностранных резидентов. Также с 7 апреля белорусские банки и финансовые организации обязаны отказывать в приёме подаваемых иностранными резидентами платёжных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика.