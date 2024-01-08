Белоруссия не будет приглашать наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Белоруссия не станет приглашать наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на парламентские выборы, сообщил журналистам представитель республики при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас. По его словам, которые приводит ТАСС, о данном решении уже предупредили Бюро по демократическим институтам и правам человека.

По поручению МИД [Белоруссии] я уведомил директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ. — NEWS.ru) [Маттео Мекаччи] о том, что Белоруссия воздержится от [приглашения] миссии ОБСЕ на парламентские выборы 25 февраля, — уточнил Дапкюнас.

Ранее глава Центризбиркома республики Игорь Карпенко сообщил, что выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Он также подтвердил, что в феврале 2024 года пройдут выборы в парламент страны и местные советы депутатов.

Сам президент республики Александр Лукашенко заявил, что готов оставить пост при условии нормализации обстановки в стране, а также когда почувствует, что перестал пользоваться поддержкой у народа. Он отметил, что в этом случае его судьба будет решена в течение суток. Политик также заверил, что президентские выборы в республике будут честными и открытыми.