Белоруссия начнет производить модернизированный советский танк Т-72БМЭ

Фото: Министерство обороны РФ

В Белоруссии в 2023 году начнётся серийное производство танка Т-72БМЭ, сообщает EADaily. Председатель Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пунтус заявил, что эта модель является наиболее успешной модернизацией советского танка Т-72А 1979 года. По его словам, производство является «экономически очень выгодным».

Заканчиваем уже испытания по модернизации танка Т-72БМЭ. Наша модификация, на мой взгляд, очень успешная работа. Начиная со следующего года, мы серийно будем модернизировать данные изделия в интересах Вооруженных сил Белоруссии, — рассказал Пунтус.

Т-72БМЭ представляет из себя модернизированную версию танка Т-72А производства 1979 года, которая была разработана в Белоруссии. Улучшенная модель впервые была показана на выставке вооружений MILEX-2017. Суть модернизации танка Т-72БМЭ заключается в установке нового прицельного комплекса с тепловизионным прицелом, усилении броневой защиты путем эффективного сочетания монолитной и комбинированной бронезащиты с дополнительной установкой динамической защиты и противокумулятивных экранов, увеличении подвижности за счет установки более мощного двигателя.

Ранее сообщалось, что у Белоруссии появился свой беспилотник-камикадзе «Чекан». ПО словам Дмитрия Пантуса, БПЛА успешно проходит испытания, у этой модели хороший потенциал для продажи другим странам, он также в ближайшее время встанет на вооружение Вооруженных сил Белоруссии.