Белоруссия начала военные учения на юге страны В Белоруссии стартовали командно-штабные учения с территориальными войсками на юге страны

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

С 12 по 14 июля в Белоруссии проводится командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района под руководством заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета, сообщает Минобороны страны. Уточняется, что основные цели маневров — охрана объекта территориальной обороны, а также несение службы на контрольно-пропускном пункте во время военного положения.

Цель учения — оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы никому не позволят диктовать им, как жить и что делать. Он также пообещал, если понадобится, защищать свой дом с оружием в руках.

Также Лукашенко обвинил НАТО в подготовке к войне. По его словам, об этом свидетельствует решение увеличить число сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек, которое озвучил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Глава республики уверен, что в мирное время подобные поступки свидетельствуют о подготовке к началу боевых действий.