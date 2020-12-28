Белоруссия начала вакцинацию от COVID российским препаратом «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/bd0c6a48-49a7-11eb-af41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Министерство здравоохранения Белоруссии начало кампанию по массовой вакцинации населения российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ответственный за распространение препарата за рубежом.

Первая партия вакцины уже прибыла в республику, сказано в заявлении РФПИ.

Первыми будут привиты медики, педагоги и те, кому в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться исключительно в добровольном порядке, заверил министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

В дальнейшем планируется наладить производство готовой формы вакцины внутри страны, что позволит ускорить темпы вакцинации и расширить профилактику заболевания на фоне коронавирусной инфекции, проинформировал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Белоруссия первая после России официально зарегистрировала «Спутник V», это произошло 21 декабря. Кроме того, 1 октября в республике начались первые зарубежные клинические испытания вакцины на 100 добровольцах, которые прошли без осложнений для участников.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Впоследствии также получил регистрационное удостоверение препарат «ЭпиВакКорона». В скором времени возможна регистрация третьей вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина «Спутник V» эффективна на 92%.