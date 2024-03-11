Белоруссия начала проверку своей боеготовности В Вооруженных силах Белоруссии начата комплексная проверка боевой готовности

Фото: МО РБ

В Белоруссии началась проверка боевой готовности вооруженных сил республики, сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем Telegram-канале. Отмечается, что проверка носит комплексный характер: личному составу предстоит провести ряд учений и тренировок в назначенных районах, в том числе с боевой стрельбой.

В вооруженных силах начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей, — отметили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны, в ходе проверки будет передвижение военной техники. Из-за этого возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам.

В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах белорусской оппозиции захватить часть страны и ввести туда силы НАТО. По его словам, оппозиционеры претендуют на Кобринский район и города Малорита и Кобрин.

До этого Лукашенко выразил уверенность, что противникам нынешней власти в стране не удастся реализовать ни один из вариантов ее свержения. Он подчеркнул, что страна умеет делать выводы из прежних ошибок. Президент Белоруссии также добавил, что у его оппонентов есть цель — «растоптать» страну и «продвинуться на восток, к ресурсам, поближе к Москве». Кроме того, считает Лукашенко, республику хотят «развернуть в обратном направлении».