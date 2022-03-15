Лукашенко: Белоруссия подготовится к кибератакам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение органам госбезопасности с особым вниманием отнестись к противодействию кибератакам. Заявление белорусского лидера на встрече с руководящим и оперативным составом органов госбезопасности передаёт БелТА.

Хотел бы выделить отдельно те попытки кибератак, которые предпринимались против нас. Это сродни биологическому оружию, и еще даже мощнее. Достаточно совершить массированные кибератаки на экономические объекты, субъекты любой страны. И этого будет достаточно, чтобы перевернуть страну, — подчеркнул глава государства.

Лукашенко также ожидает попыток дезорганизации работы крупных промышленных предприятий. По словам главы республики, информационная агрессия будет увеличиваться. Чтобы дискредитировать республику в глазах населения, брошены огромные ресурсы. Поэтому одним из решений, чтобы уберечь работников, особенно социально значимых сфер, от деструктивного воздействия, является создание надёжной системы контрразведывательной защиты.

На встрече Александр Лукашенко также сообщил о подготовке «пятой колонны» для Белоруссии. По его словам, для этого создаются своеобразные «абвершколы» под эгидой западных спецслужб.