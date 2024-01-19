В Белоруссии утвердили меры на случай агрессии против союзников

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

В военную доктрину Белоруссии отдельной главой внесли меры на случай агрессии против партнеров, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин. Он объяснил, что эта часть союзных обязательств давно требовала реализации. Речь в первую очередь идет о договоренностях на уровне ОДКБ и Союзного государства, передает БелТА.

Мы собрали воедино и прописали все наши взгляды по выполнению союзных обязательств. Это давно лежало на поверхности и требовало реализации. Появилась целая отдельная глава, которая формирует правовую основу для наших действий в случае вооруженной агрессии против наших союзников по ОДКБ и Союзному государству, — сообщил Хренин.

Кроме прочего, в военной доктрине была прописана возможность участия Белоруссии в миротворческой деятельности. Документ допускает привлечение сил республики к соответствующим мероприятиям лишь под эгидой международных организаций по безопасности.

Ранее посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил, что в 2023 году Россия и Белоруссия сменили парадигму своего развития. По его словам, от импортозамещения страны перешли к созданию совершенно новой экономики Союзного государства.