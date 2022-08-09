Белоруссия анонсировала учения войск ВВС и ПВО в августе Минобороны Белоруссии анонсировало учения войск ВВС и ПВО с боевой стрельбой в августе

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Белоруссия в августе проведет военные учения подразделений ВВС и ПВО с боевой стрельбой, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики в своем Telegram-канале. Отмечается, что они будут проходить с 9 по 25 августа на территории республики, а также в районе российского полигона «Ашулук».

Целью учений называется повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению.

В период с 9 по 25 августа 2022 под руководством заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдет оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой, — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Польшу самым агрессивно настроенным государством по отношению к республике. В ходе общения с рабочими Миорского металлопрокатного завода глава государства выразил недоумение, почему Варшава испытывает агрессию по отношению к населению и властям страны, если на ее территории также живут и работают этнические поляки.