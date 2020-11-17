Белоруссия решила понизить уровень участия в «Восточном партнёрстве»

https://static.news.ru/photo/bc6a79d8-28cb-11eb-a13b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей Фото: МИД Беларуси/facebook.com

Белоруссия понижает до экспертного уровень участия в инициативе Евросоюза «Восточное партнёрство», заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

По его словам, соответствующее решение было принято 17 ноября во время совещания у президента Белоруссии.

Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы, — цитирует министра Sputnik.

Проект ЕС «Восточное партнёрство» разработан в целях углубления и укрепления отношений с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали. Власти Евросоюза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также был расширен чёрный список представителей власти страны, на которых наложены ограничения. В США такое решение поддержали.