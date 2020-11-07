Белорусов призвали не протестовать и не поддаваться на провокации

https://static.news.ru/photo/72d55ace-21a8-11eb-a038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Милиция Минска перед запланированной оппозицией очередной акцией протеста обратилась к жителям белорусской столицы с просьбой не поддаваться на призывы участвовать в массовых мероприятиях. В правоохранительных органах напомнили об ответственности за такие действия.

Там также отметили, что в Интернете, помимо призывов к несанкционированным акциям, содержатся сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы.

Милиция обращается к гражданам и гостям столицы не поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах. <...> Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков — это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел, — сказано в сообщении ГУВД Минского горисполкома.

В милиции добавили, что за нарушение общественного порядка предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это относится и к тем, кто пытается перекрывать движение транспорта.

Граждан призвали соблюдать «благоразумие и законы страны».

В Белоруссии три месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

На 8 ноября в Минске и других городах страны запланированы новые акции протеста, в белорусской столице оппозиция планирует провести марш. В центр Минска уже стянуты спецтехника и силовики, центральные площади огорожены и оцеплены, дороги патрулирует милиция.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Евросоюза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также был расширен чёрный список представителей власти страны, на которых наложены ограничения. В США такое решение поддержали.