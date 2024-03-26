Белорусов начали атаковать предложениями устроить теракты МВД Белоруссии: гражданам начали поступать предложения устроить теракты

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Гражданам Белоруссии начали поступать сообщения в Telegram с призывами устроить теракты и стрельбы в торговых центрах, сообщила пресс-служба МВД республики. В частности, белорусам предлагают «минировать здания».

В МВД уточнили, что в первую очередь такие сообщения приходят школьникам и молодым людям. Получивших такие призывы попросили незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. В МВД добавили, что даже призывы к терактам являются особо тяжкими преступлениями.

В обязательном порядке по каждому из них правоохранители проведут тщательную проверку, — сказали в ведомстве.

Ранее в ФСБ России сообщили, что россияне стали чаще получать провокационные звонки с призывами к совершению теракта за деньги. Отмечается, что предложения участились после трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». Спецслужбы призвали граждан страны к бдительности.

Злоумышленники предлагают устроить теракты в торговых центрах, а также на объектах транспортной и социальной инфраструктуры. Их жертвами становятся и подростки, которых они обещают вознаградить за исполнение преступления.