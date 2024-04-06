Белорусов будут вызывать в военкомат по SMS Лукашенко подписал закон об SMS-повестках в военкомат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о поправках в законодательство, касающееся вопросов обеспечения нацбезопасности, который также вводит возможность SMS-повесток в военкомат, документ опубликован на правовом портале страны. Отмечается, что в период мобилизации такой формат будет являться аналогом обычной повестки.

Также таким способом может быть отправлена повестка в органы государственной безопасности. При этом получение SMS с повесткой в мирное время — лишь дополнительный источник оповещения.

Ранее начальник Генштаба вооруженных сил республики, первый замминистра обороны Виктор Гулевич отметил, что гражданин будет обязан в недельный срок сообщать об изменении своего абонентского номера в орган, осуществляющий воинский учет.

Оповещение посредством SMS-рассылки позволит обеспечить оперативность и максимальный охват доведения до граждан, состоящих на воинском учете, информации о необходимости явки на мероприятия по призыву на военную службу, сказал замминистра обороны. По его словам, «в случае вооруженной агрессии против Белоруссии это повысит обороноспособность и национальную безопасность».