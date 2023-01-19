Белоруса задержали за съемку военной техники для запрещенного ресурса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя белорусской Орши задержали за съемку военной техники для экстремистского Telegram-канала, сообщили в Следственном комитете республики. По данным следователей, 26-летний мужчина совершил преступление в декабре 2022 года. В СК уточнили, что молодой человек был задержан и доставлен в отдел милиции.

За содействие экстремизму задержан житель Орши. По данным следствия в декабре прошлого года 26-летний мужчина снял на мобильный телефон передвижение эшелона с военной техникой и отправил видео в Telegram-бот экстремистского ресурса, — сказано в сообщении.

Как указали в белорусском СК, ранее у задержанного были проблемы с законом. Против него возбудили уголовное дело за содействие экстремистской деятельности.

5 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки в федеральный закон «О гражданстве Республики Беларусь». Теперь правовая норма предусматривает лишение гражданства лиц, которые были осуждены за экстремизм и находятся вне страны.

Согласно поправкам, граждане Белоруссии теперь должны информировать силовые структуры о наличии иностранного паспорта, вида на жительство в другом государстве или иного документа, который дает право на льготы и привилегии на территории другой страны.