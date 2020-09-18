Белорус устроил самоподжог в знак протеста против действий силовиков

https://static.news.ru/photo/8fd189a4-f9a8-11ea-8571-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/bch3by

В Минской области мужчина устроил самоподжог, выступая против действий силовиков. Инцидент произошёл в Смолевичах. По одной информации — у здания местной милиции, по другой — возле городской администрации.

Пострадавший находится в реанимации. У него 90% ожогов. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал NEXTA.

Уже больше месяца в Минске и других городах республики продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Акции протеста часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы.

Ранее экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская выступила на заседании совета ООН по правам человека. Белорусская оппозиция считает, что именно она выиграла выборы. Политик заявила, что ситуация в Белоруссии требует немедленного международного вмешательства, и призвала допустить в страну спецдокладчика ООН по правам человека, писал NEWS.ru.