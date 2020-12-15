Белорус сдал своих детей силовикам за бело-красно-белые шторы

https://static.news.ru/photo/f9a4a87c-3ed9-11eb-b41c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Соцсети

Житель Минска вызвал милицию, чтобы наказать своих взрослых детей, которые повесили на окна в квартире шторы в бело-красно-белых цветах, которые ассоциируются с протестами против белорусского президента Александра Лукашенко.

Об этом журналистам Tut.by рассказала его дочь Ольга. Она живёт в одной квартире с отцом, матерью, братом, его женой и сыном. Её отец единственный в семье поддерживает Лукашенко.

Внезапно отец пришёл к нам и сказал: «Я вызвал милицию». Мы сначала подумали, что это шутка, но когда раздался звонок в дверь и за ней были двое милиционеров в штатском, мы оказались в шоке, — рассказала она.

Силовики спросили, что случилось, а мужчина сразу рассказал им про шторы. Милиционеры сфотографировали «нарушение» и расценили это как одиночный пикет.

Мы договорились: снимаем шторы при милиционерах и расходимся. Никаких мер ответственности к нам применять не будут, по крайней мере они так сказали. К тому же после того, как мы сняли шторы, милиционеры удалили фотографию балкона. Но кто знает: может, потом они её восстановят? — добавила женщина.

Она отметила, что милиционеры были «хорошими парнями» и культурно разговаривали. Женщина считает, что они пожалели её отца, так как он один против всей семьи.

Такого мы от него не ожидали. У нас нормальные отношения <...>. Я бы ещё могла понять, если бы он на мою мать вызвал: они в разводе. Но чтобы на сына, дочь и родного внука... Нам очень обидно. Не страх, не злость, не ненависть, а вот просто берёт обида, — заключила она.

Сотрудники СМИ попытались связаться с местной милицией, однако дозвониться не удалось.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются более четырёх месяцев, с момента проведения в стране президентских выборов. Согласно их официальным итогам, в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие жители страны считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а в борьбе за пост президента победила Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске 87-летней пенсионерке Елизавете Брусовой грозит административный арест сроком до 15 суток за вывешенный на балконе бело-красно-белый флаг.