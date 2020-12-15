Белорус сдал своих детей силовикам за бело-красно-белые шторы

Житель Минска вызвал милицию, чтобы наказать своих взрослых детей, которые повесили на окна в квартире шторы в бело-красно-белых цветах, которые ассоциируются с протестами против белорусского президента Александра Лукашенко.
Об этом журналистам Tut.by
Внезапно отец пришёл к нам и сказал: «Я вызвал милицию». Мы сначала подумали, что это шутка, но когда раздался звонок в дверь и за ней были двое милиционеров в штатском, мы оказались в шоке, — рассказала она.
Силовики спросили, что случилось, а мужчина сразу рассказал им про шторы. Милиционеры сфотографировали «нарушение» и расценили это как одиночный пикет.
Мы договорились: снимаем шторы при милиционерах и расходимся. Никаких мер ответственности к нам применять не будут, по крайней мере они так сказали. К тому же после того, как мы сняли шторы, милиционеры удалили фотографию балкона. Но кто знает: может, потом они её восстановят? — добавила женщина.
Она отметила, что милиционеры были «хорошими парнями» и культурно разговаривали. Женщина считает, что они пожалели её отца, так как он один против всей семьи.
Такого мы от него не ожидали. У нас нормальные отношения <...>. Я бы ещё могла понять, если бы он на мою мать вызвал: они в разводе. Но чтобы на сына, дочь и родного внука... Нам очень обидно. Не страх, не злость, не ненависть, а вот просто берёт обида, — заключила она.
Сотрудники СМИ попытались связаться с местной милицией, однако дозвониться не удалось.
Протестные акции в Белоруссии продолжаются более четырёх месяцев, с момента проведения в стране президентских выборов. Согласно их официальным итогам, в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие жители страны считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а в борьбе за пост президента победила Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал, что в Минске 87-летней пенсионерке Елизавете Брусовой грозит административный арест сроком до 15 суток за вывешенный на балконе бело-красно-белый флаг.