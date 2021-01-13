Белорус предстанет перед судом за чучела милиционеров на остановках

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В Белоруссии 38-летнего жителя Гродненской области будут судить за публичное оскорбление власти и злостное хулиганство. Таким образом, следствие квалифицировало развешивание им на остановках транспорта чучел в милицейской форме.

Согласно материалам уголовного дела, такие «инсталляции» он устроил на остановках «Микелевщина», «Дубно» и «Черлена». Кроме того, мужчина расставил в поле между городом Мосты и агрогородком Мосты Правые таблички в виде надгробий «с надписями, демонстрирующими пренебрежение к государственному порядку управления». Рядом с ними он поместил гроб, в котором также находилось чучело в милицейской форме.

Помимо этого он нанёс на несколько десятков деревьев, растущих вдоль автодороги, красно-бело-красную символику оппозиции.

В Генпрокуратуре Белоруссии отметили, что злоумышленник ранее неоднократно и грубо нарушал правопорядок, выражая явно и с исключительным цинизмом неуважение к обществу. Подобное поведение сопровождалось повреждением чужого имущества, сообщает «Интерфакс-Запад».

В Белоруссии с начала августа проходят протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов. Участники протестов уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и в борьбе за пост главы государства победил не Александр Лукашенко, а его основная соперница — Светлана Тихановская. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусские следователи возбудили 332 уголовных дела о клевете и разглашении персональных данных сотрудников силовых структур. Протестующие были недовольны действиями силовиков при разгонах демонстраций и по этой причине в соцсетях стали появляться оскорбления в их адрес и личные данные.