«Белавиа» временно возобновит полёты в Италию

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что полёты в Италию будут возобновлены для того, чтобы удовлетворить спрос пассажиров на перелёты между двумя странами.
С целью удовлетворения спроса пассажиров на перелёты между Республикой Беларусь и Италией по рабочим и личным причинам авиакомпания «Белавиа» в ближайшее время выполнит рейсы по ряду маршрутов, — говорится на сайте авиаперевозчика.
Компания выполнит рейсы 17, 24 апреля и 1 мая по маршруту Минск — Рим — Минск. А 2 мая будет организован рейс в Милан из Минска и обратно.
Как ранее писал NEWS.ru, турецкий авиаперевозчик Turkrish Airlines приостанавливает полёты по всем направлениям с 27 марта, за исключением пяти городов. Полёты будут осуществляться в Москву, Вашингтон, Гонконг, Нью-Йорк и Аддис-Абебу.
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