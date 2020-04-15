«Белавиа» временно возобновит полёты в Италию

https://static.news.ru/photo/bde36388-371d-11ea-ad4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила, что полёты в Италию будут возобновлены для того, чтобы удовлетворить спрос пассажиров на перелёты между двумя странами.

С целью удовлетворения спроса пассажиров на перелёты между Республикой Беларусь и Италией по рабочим и личным причинам авиакомпания «Белавиа» в ближайшее время выполнит рейсы по ряду маршрутов, — говорится на сайте авиаперевозчика.

Компания выполнит рейсы 17, 24 апреля и 1 мая по маршруту Минск — Рим — Минск. А 2 мая будет организован рейс в Милан из Минска и обратно.

Как ранее писал NEWS.ru, турецкий авиаперевозчик Turkrish Airlines приостанавливает полёты по всем направлениям с 27 марта, за исключением пяти городов. Полёты будут осуществляться в Москву, Вашингтон, Гонконг, Нью-Йорк и Аддис-Абебу.