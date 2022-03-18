«Беларусь 1»: украинские пограничники угрожали оружием послу из Белоруссии

Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» сообщил, что украинские пограничники на пропускном пункте угрожали делегации из Белоруссии, в составе которой посол на Украине Игорь Сокол, с целью вскрыть дипломатическую почту. Отмечается, что это была попытка украинцев спровоцировать белорусскую сторону, но та на провокацию не поддалась.

У нашей делегации забрали три рации, порвали пакеты, распотрошили все коробки, угрожали автоматом с целью вскрытия дипломатической почты, — сообщили по телеканалу.

Часть записи разговора Игоря Сокола с украинским пограничником была опубликовала белорусским телеканалом «ОНТ». На видеозаписи запечатлено, как вооружённый пограничник в украинском пункте пропуска Могилёв-Подольский предлагает дипломату взять «тридцать сребреников», чтобы тот вручил их главе Госпогранкомитета Белоруссии, утверждая, что такой приказ был дан руководством украинской погранслужбы. Сокол ответил, что для него это не приказ, после чего пограничник кинул в него мешочек с монетами.

Сокол позднее заявил в интервью «ОНТ», что на границе творился «полнейший беспредел», в котором украинские пограничники в ходе досмотра автомобилей и личных вещей граждан могли конфисковать любые вещи, в том числе и автомобили, для «нужд обороны».

Ранее индийские студенты, которые пытались покинуть украинскую территорию, пожаловались на случаи насилия и нападений со стороны ВСУ на границе Украины с западными странами. В частности, они заявили, что находились на морозе, им было отказано в еде, воде, крове и безопасном проходе. По словам студентов, украинские пограничники издевались над ними из-за того, что Индия в ходе голосования против России в СБ ООН осталась нейтральной.