Беглый банкир Аблязов заявил, что не финансировал протесты в Казахстане

Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил в интервью РИА Новости, что не финансировал массовые протесты в Казахстане. Он добавил, что не имел отношения к протестам 2 января из-за повышения цен на газ, но призвал расширить протест 3--4 января, когда власть уже выполнила требования людей и отменила повышение цен.

Представьте себе: кто-то ходит с деньгами и к неким непонятным людям стучится домой и говорит: а давай я тебе дам деньги... Как эти деньги можно раздать? — сказал Аблязов.

Ранее банкир заявил, что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве, а о том, что следует делать протестующим, им рассказывали по телефону с Украины. По его словам, протестующим жителям Казахстана советовали придерживаться так называемого алгоритма действий оппозиции, придуманного более четырёх лет назад и подразумевающего мирные протесты, но с захватом административных зданий.

При этом беспорядки, в ходе которых погибли 225 человек, беглый банкир считает не попыткой госпереворота, а реализацией конституционного права на митинги. По словам Аблязова, они носили мирный характер.

Ранее стало известно, что по итогам беспорядков в Алма-Ате правоохранительные органы Казахстана возбудили 405 уголовных дел. Также с санкции суда были взяты под стражу 49 человек, в городе пострадали почти две тысячи объектов, рассказал прокурор города Берик Жуйриктаев. По его словам, прокуратурой города смягчены административные взыскания 71 человеку, а из изоляторов временного содержания уже освобождено 91 лицо.