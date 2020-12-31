«Беда для Украины»: член СФ высказался о Зеленском после его слов о Крыме

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Наивность президента Украины Владимира Зеленского является бедой для его страны. Такое мнение выразил член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Парламентарий прокомментировал новогоднее выступление Зеленского и его слова о полуострове. Украинский лидер, в частности, заявил о желании написать о принадлежности Крыма Украине на ялтинском песке. Зеленский призвал крымчан, а также жителей Донбасса, которые живут по московскому времени, перевести часы назад и встречать новый год с Украиной.

Удивляюсь наивности сказанного. Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент — это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым — это неотъемлемая часть России, — приводит слова сенатора РИА Новости.

Киев, по словам Цекова, прекрасно понимает, что в Крыме никто и не думает об Украине. Однако власти страны продолжают спекуляции на этой теме. Цеков выразил сожаление в связи с тем, что Зеленский не проявляет мудрость — сенатор полагает, что правильным шагом со стороны президента было бы поздравить крымчан с успехами по развитию российского Крыма. Вместо этого Зеленский продолжает заниматься популизмом и самообманом.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк счёл смешным желание главы Украины Владимира Зеленского оставить на пляже в Ялте надпись о том, что полуостров принадлежит Незалежной.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Соседняя республика, а также Соединённые Штаты и страны Европы смену юрисдикции полуострова не признали. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.