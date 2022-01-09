Баррикады, автоматы и разбитые банкоматы: как выглядят города Казахстана

В ночь на 6 января в Алма-Ате и в других городах Казахстана началась антитеррористическая спецоперация, в которой участвуют военные и представители силовых ведомств.

Организаторы беспорядков ранее предприняли несколько попыток захвата административных зданий и управлений полиции в Алма-Ате. В результате столкновений с силовиками десятки нападавших были ликвидированы, сейчас их личности устанавливаются. Во время протестов...