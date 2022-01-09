Баррикады, автоматы и разбитые банкоматы: как выглядят города Казахстана

В первые дни нового года в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ. Местным жителям не понравилось, что с 1 января стоимость на голубое топливо увеличилась с 38 до 120 тенге за литр. Позже недовольство переросло в массовые столкновения, которые охватили всю республику.
В стране был введён режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы». В Алма-Ате идёт контртеррористическая операция по восстановлению законности и правопорядка. По словам главы государства, ситуация начала налаживаться. Однако люди всё равно продолжают прятаться в домах. На улицах крупных городов слышны выстрелы, в магазинах нет продуктов питания. Также отмечен всплеск преступности. Мародёры разбивают витрины и крадут ценные вещи. Достать наличные средства практически невозможно, так как большинство банкоматов уже вскрыли и опустошили. Самые ответственные граждане организовывают дружины, чтобы патрулировать свои районы от злоумышленников, и возводят баррикады. Как города живут в таких условиях — в галерее NEWS.ru.
Подразделения полиции у дворца президента Казахстана «Акорда» в Нур-Султане
Василий Крестьянинов/РИА Новости
Подразделения полиции у дворца президента Казахстана «Акорда» в Нур-Султане
Василий Крестьянинов/РИА Новости
Подразделения полиции у дворца президента Казахстана «Акорда» в Нур-Султане
Василий Крестьянинов/РИА Новости
Последствия погромов в Алма-Ате
Василий Крестьянинов/РИА Новости
Сгоревший автомобиль в Алма-Ате
Василий Крестьянинов/РИА Новости
Полицейский задерживает мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате
Василий Крестьянинов/РИА Новости
Люди возле здания морга на улице Байтурсынова в Алма-Ате
Василий Крестьянинов/РИА Новости
Алма-Ата. Военные на площади Республики после контртеррористической операции
Валерий Шарифулин/ТАСС
Казахстан. Жанаозен. Протестующие на площади
Orda.kz/ТАСС
Электронное табло вылетов в аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
Абзал Калиев/РИА Новости
Бутылки с зажигательной смесью на скамье в Алма-Ате
Василий Крестьянинов/РИА Новости