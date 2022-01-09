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Баррикады, автоматы и разбитые банкоматы: как выглядят города Казахстана
Страны СНГ

Баррикады, автоматы и разбитые банкоматы: как выглядят города Казахстана

15:03, 09 января 2022
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В первые дни нового года в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ. Местным жителям не понравилось, что с 1 января стоимость на голубое топливо увеличилась с 38 до 120 тенге за литр. Позже недовольство переросло в массовые столкновения, которые охватили всю республику.

В стране был введён режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы». В Алма-Ате идёт контртеррористическая операция по восстановлению законности и правопорядка. По словам главы государства, ситуация начала налаживаться. Однако люди всё равно продолжают прятаться в домах. На улицах крупных городов слышны выстрелы, в магазинах нет продуктов питания. Также отмечен всплеск преступности. Мародёры разбивают витрины и крадут ценные вещи. Достать наличные средства практически невозможно, так как большинство банкоматов уже вскрыли и опустошили. Самые ответственные граждане организовывают дружины, чтобы патрулировать свои районы от злоумышленников, и возводят баррикады. Как города живут в таких условиях — в галерее NEWS.ru.

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Подразделения полиции у дворца президента Казахстана «Акорда» в Нур-Султане

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