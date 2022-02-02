Баранец: Зеленский не сможет увеличить впроголодь живущую армию

Военный обозреватель Виктор Баранец в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявил, что проект президента Украины Владимира Зеленского о реформировании армии является популизмом, чтобы набрать политически баллы. По словам журналистов, отказ от призыва и увеличение численности армии на 100 тысяч человек потребует серьёзных денежных вливаний, в том время на Украине таких средств нет.

Состав ВСУ сейчас — 255 тыс. человек. Зеленский через три года хочет нарастить её ещё на 100 тыс. — до 355 тыс. Сейчас впроголодь живущая украинская армия должна минимум вдвое увеличить военный бюджет, — сказал Баранец.

По словам Баранца, увеличение армии на 40% повлечёт за собой увеличение оборонного бюджета почти в два раза.

Сегодня военный бюджет Украины в переводе на доллары равняется примерно 7 млрд. И этих денег ВСУ еле-еле хватает на одежду, на кормёжку и ремонт той старой советской техники, которой они на 95% вооружены. Где Киев возьмёт деньги такие? Что, США дадут? Так они больше 200 млн долларов в год не дают, — добавляет обозреватель.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ, согласно которому срочную службу в стране отменят с 1 января 2024 года.

Зеленский также подписал закон об армии. Согласно документу, численность вооружённых сил страны вырастет на 100 тысяч человек за следующие три года, а срок службы контрактников будет увеличен.

Кроме того, украинский президент дал ряд распоряжений Министерству обороны страны. В частности, в указе говорится об ускорении разработки и внесения в кабмин проекта концепции обеспечения жильём военнослужащих и их семей.