https://static.news.ru/photo/2068ecfc-69ec-11ea-b28b-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Страны, которые продают нефть за рубеж столкнулись со сложной ситуацией из-за мирового падения цен на «чёрное золото». При этом кредитные организации Азербайджана, Казахстана и России сейчас выглядят значительно сильнее, чем во время финансового кризиса 2014-2015 годов. Такие данные приводятся в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

Повышенная волатильность на фондовых и сырьевых рынках мира наблюдается с начала марта. Тогда цены на нефть начали падать и к этому времени достигли минимальных значений 2000-2003 годов.

Как отмечают авторы обзора, сильное падение стоимости нефти эталонных марок Brent и WTI стали негативным фактором для платёжеспособности банков трёх стран содружества — Азербайджана, Казахстана и России. Аналитики прогнозируют, что оно приведёт к снижению капитала и прибыльности, передаёт РИА Новости.

Moody's уточнило, что рухнувшие цены на нефть сильно ослабляют местные валюты и давят таким образом на показатели достаточности капитала банков. Ведь кредитные организации этих стран содружества обладают значительными активами в иностранных денежных единицах, поясняет агентство.

После кризиса 2014-2015 годов регулирование ужесточилось и в совокупности с улучшением управления рисками в банках и оценок платёжеспособности заёмщиков привело к увеличению ликвидности и резервов капитала, а также снижению долларизации в банках Азербайджана, Казахстана и России, сделав их менее уязвимыми к шокам со стороны нефтяных котировок, — заключило агентство.

Moody's также отмечает, что банки указанных стран СНГ сейчас не так сильно уязвимы, чем в прошлый глобальный финансовый кризис.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман в беседе с NEWS.ru отметил, что худший сценарий для экономики России сейчас вполне реален.