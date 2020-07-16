Баку заявило, что Ереван выдаёт сбитый беспилотник США за азербайджанский

https://static.news.ru/photo/56c3856e-c801-11ea-b331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

Минобороны Азербайджана опровергло, что сбитый над Арменией беспилотник является азербайджанским. По словам пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы, на опубликованном в соцсетях фото изображён сбитый в 2014 году БПЛА США.

Как отметил Даргяхлы, Министерство обороны Армении запустило фейк, что в ходе боев азербайджанская армия потеряла 13 беспилотников (БПЛА).

Но как доказать то, чего на самом деле нет? Ведь армянское общество тоже требует доказательств. Вот и запустило министерство обороны Армении в соцсети фото, на котором якобы один из сбитых азербайджанских БПЛА, - сказал он.

По словам полковника, было оперативно доказано, что на снимке не азербайджанский БПЛА, а американский, сбитый в 2014 году в Афганистане, пишет РИА Новости.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что если Ереван решит обстрелять стратегические объекты республики, то в ответ Азербайджан может нанести ракетный удар по АЭС в Армении, сообщал NEWS.ru.

Боестолкновения начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В Минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 11 азербайджанских военнослужащих. По данным ведомства, армянские военные обстреляли сёла Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Огонь вёлся из крупнокалиберного оружия и миномётов.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.