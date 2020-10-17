Баку заявил об уничтожении армянской РСЗО «Град» и ЗРК С-125 в Карабахе

https://static.news.ru/photo/35336bea-1094-11eb-bd2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

В Минобороны Азербайджана сообщили об уничтожении реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и зенитно-ракетного комплекса С-125 вооружённых сил Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В ходе боёв на Агдере-Агдамском направлении фронта одна реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» ВС Армении, подвергшая обстрелу позиции наших подразделений, была уничтожена, — сообщили в Минобороны Азербайджана

В ведомстве подчеркнули, что подразделения азербайджанской армии продолжают уничтожать военную технику противника.

Как писал NEWS.ru, ранее в минобороны Азербайджана сообщили, что в течение прошедших суток на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 7 танков Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 8 Д-30 и 1 Д-20 гаубиц-пушек, 10 единиц грузовых автомобилей с боеприпасами и 7 единиц другой автомобильной техники. В ведомстве подчеркнули, что личный состав ВС Азербайджана уже накопил боевой опыт и теперь занимает выгодные рубежи, высоты и позиции на важных направлениях.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.