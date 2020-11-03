Баку заявил об уничтожении армянской диверсионной группы на госгранице

https://static.news.ru/photo/d20dcb16-1dca-11eb-b95a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Азербайджанские военные 2 ноября ликвидировали разведывательно-диверсионную группу Вооружённых сил Армении на Зангиланском направлении государственной границы. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Пресечена очередная провокация противника. Ликвидирована разведывательно-диверсионная группа противника, атаковавшая наши подразделения с территории Армении и попытавшаяся овладеть выгодными высотами у госграницы, — цитирует РИА Новости заявление военного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что противник был вынужден отступить, «оставив на местности боевые потери и боеприпасы».

Ранее Вооружённые силы Азербайджана уничтожили два склада боеприпасов армянской армии. В официальном Telegram-канале азербайджанского Минобороны опубликована видеозапись операции.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.