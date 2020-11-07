Баку заявил о вынужденном отступлении армянских ВС

https://static.news.ru/photo/610871f6-20bc-11eb-abb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/SIPAN GYULUMYAN / ARMENIAN DEFENSE MINISTRY/ТАСС

Подразделения армянских вооружённых сил вынуждены были отступить в ходе боевых действий на различных направлениях фронта в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Ведомство приводит данные об обстановке на утро 7 ноября. Отмечается, что ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии и ряд населённых пунктов.

Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, среди личного состава ВС Армении имеются убитые и раненые. Кроме того, уничтожено несколько единиц автомобильной и боевой техники. Боевые операции продолжаются на всех направлениях фронта.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Азербайджана обвинили Армению в осквернении мечетей и кладбищ в Нагорном Карабахе. Баку потребовал от ЮНЕСКО принять меры в отношении Еревана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.