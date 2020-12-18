Баку закрывает сухопутную границу с Россией до марта 2021 года

https://static.news.ru/photo/c4b48674-4144-11eb-8004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

Власти Азербайджана закроют сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года. Об этом заявили в посольстве республики в Москве.

В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также с введением внутри нашей страны строгих карантинных мер сухопутная государственная граница будет закрыта до 1 марта 2021 года, — пояснили ТАСС в дипмиссии.

Ужесточённый карантинный режим вступил в силу в Азербайджане с 14 декабря. Он продлится до 18 января 2021 года.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в республике за время пандемии заразились коронавирусом 195,4 тысячи человек. Из них жертвами инфекции стали 2,1 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Греции планируют открыть въезд в страну туристам из России с весны 2021 года. Министр туризма страны Харис Теохарис сделал оговорку, отметив, что ограничения будут сняты, если эпидситуация будет соответствовать прогнозам специалистов. Он добавил, что к марту-апрелю большая часть жителей Греции будет вакцинирована от коронавируса.