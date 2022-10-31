Алиев: карабахский конфликт — это история, он был решен два года назад

На встрече с президентом России Владимиром Путиным лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт — это уже история, он был решен два года назад, в этом контексте обсуждать нечего, а вот нормализация отношений Азербайджана и Армении требует серьезных шагов. Кроме того, Алиев напомнил о выдвижении Баку пяти основных принципов, благодаря которым отношения между странами должны быть нормализованы.

Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. <...> Карабахский конфликт — это уже история. Он был решен два года назад. Поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего, а нормализация азербайджано-армянских отношений — это тот формат, который требует, конечно же, серьезных шагов, — заявил Алиев.

Кроме того, азербайджанский лидер поблагодарил Путина за роль в урегулировании конфликта в Карабахе и отметил, что Азербайджан рассчитывает на дальнейшую активную роль России в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметно важную роль в урегулировании конфликта, и сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как и должен это делать. За эти оценки я вам благодарен, — сказал Путин на встрече с Алиевым.

Cегодня в Сочи открылся трехсторонний саммит лидеров России, Азербайджана и Армении. Путин принимает у себя Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, чтобы в ходе переговоров приблизить подписание мирного договора между Баку и Ереваном.

В рамках двусторонней встречи с Путиным Пашинян заявил, что по карабахскому вопросу для Еревана приемлемы подходы российского проекта базовых принципов установления отношений между Арменией и Азербайджаном. Он выразил надежду на то, что российский лидер поддержит предложения сослаться на данный проект в рамках возможного трехстороннего заявления по итогам встречи.