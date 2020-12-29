Баку: вооружённые группировки надеются на реванш в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/fc44bf88-4a85-11eb-83b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Ряд вооружённых группировок до сих пор надеются взять реванш в Нагорном Карабахе, что дестабилизирует регион и создаёт необходимость адекватных ответных мер, но в общем режим прекращения огня соблюдается, а случаи его нарушения единичны, рассказал журналистам посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.

Он отметил, что при активном содействии миротворцев из РФ Баку удалось взять под контроль ситуацию, возникшую 10 декабря 2020 года в сёлах Ходжавендского района.

27 декабря небольшой отряд армянских вооружённых сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. Один военнослужащий азербайджанской армии погиб и один получил ранение. В результате ответных действий шесть членов незаконной армянской вооружённой группировки были уничтожены, — заявил дипломат в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что в «карабахском конфликте поставлена точка» и все «горячие головы» должны это понять и признать, и чем скорее это произойдёт, тем лучше для региона.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.

Ранее NEWS.ru писал, что Азербайджан преобразит разрушенную территорию Нагорного Карабаха в «настоящий рай». Об этом сказал президент страны Ильхам Алиев.