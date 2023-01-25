Баку увидел угрозу в предложении Еревана по проблеме Лачинского коридора МИД Азербайджана: идея Мирзояна о военном решении проблемы Лачинского коридора несет угрозу

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Предложение министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна решить ситуацию вокруг Лачинской дороги военным путем несет в себе серьезную угрозу, говорится в заявлении, распространенном МИД Азербайджана. Подобная идея была высказана главой армянского внешнеполитического ведомства в ходе его выступления в Комитете по внешним связям Европарламента, которое состоялось 24 января, подчеркнули в Баку. В МИД республики назвали всю речь Мирзояна ярким примером лицемерия.

Это выступление является ярким примером лицемерия со стороны Мирзояна. <...> Предложение министра иностранных дел Армении разрешить ситуацию вокруг Лачинской дороги военным путем представляет собой серьезную угрозу. Необходимо предотвратить эту авантюру армянской стороны, — говорится в заявлении.

В сообщении также подчеркивается, что слова дипломата о добросовестном участии Армении в мирных переговорах по трем направлениям (открытие всех транспортных коммуникаций, делимитация границ, подписание мирного соглашения), инициированых Азербайджаном, не отражают истину.

Кроме того, Баку отметил, что высказывания армянской стороной идеи о требовании Азербайджаном «экстерриториального коридора» являются необоснованными. В МИД подчернкнули, что согласно пункту 9 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Армения обязана «установить транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой в целях организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». Ереван согласился обеспечить беспрепятственное передвижение по своей территории и должен выполнить это обязательство.

Также в дипведомстве подчеркнули, что мирные акции протеста на Лачинской дороге с требованием о предотвращении незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана и прекращении злоупотребления Лачинской дорогой, предназначенной только для гуманитарных целей, являются легитимным правом народа Азербайджана.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что на дороге Лачин-Ханкенди отсутствует какая-либо блокада. Глава государства подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года по Лачинскому коридору было пропущено порядка 980 транспортных средств, включая 850 автомобилей российских миротворцев и более 120 машин Международного комитета Красного Креста.

Алиев также заявил, что власти Армении распространяют ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора. Он назвал подобные заявления очередным антиазербайджанским шоу и подчеркнул, что считать происходящее на Лачинской дороге блокадой бессовестно.