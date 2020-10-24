Баку сообщил посольству РФ о смерти раненного в Гяндже подростка

https://static.news.ru/photo/9c5652a6-15e4-11eb-be8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ElinSuleymanov

Власти Азербайджана уведомили посольство РФ о смерти 13-летнего россиянина, который был ранен в ходе обстрела города Гянджа. Об этом рассказал помощник президента республики Хикмет Гаджиев.

Через МИД Азербайджана посольство России в Азербайджане было проинформировано о случившемся, — цитирует его РИА Новости.

Гаджиев добавил, что подросток будет похоронен при поддержке местных властей, а также церкви Александра Невского в Гяндже.

NEWS.ru

Как ранее писал NEWS.ru, мальчик находился в Гяндже в гостях у своей тёти. 17 октября во время обстрела города армянскими военными, он был ранен и до сегодняшнего дня находился в больнице, где врачи боролись за его жизнь.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.