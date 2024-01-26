Баку сообщил об ожидании от Еревана полных карт минных полей Карабаха МИД: Азербайджан ждет от Армении точные карты минированных территорий в Карабахе

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Баку ждет от Еревана точные карты всех заминированных территорий в Карабахе, говорится в комментарии МИД Азербайджана в ответ на заявление Службы нацбезопасности Армении о намерении передать восемь формуляров минных полей региона. В Баку подчеркнули, что информация о заминированных территориях до настоящего времени не была предоставлены в полном объеме.

Азербайджанская сторона ожидает от Армении предоставления точных карт всех заминированных территорий, которые до сих пор не представлены в полном объеме, — говорится в заявлении.

В Баку отметили, что достоверность части карт, переданных Ереваном после подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России в ноябре 2020 года, составила только 25%. По словам дипломатов, в этих картах указано, что на территории Карабаха размещено 400 тысяч мин. При этом «имеются факты, что в реальности количество мин превышает 1 млн». Также отмечается, что более 55% взрывов за последние годы произошли за пределами указанных на представленных картах территорий.

25 января пресс-служба Совета национальной безопасности Армении сообщила, что Ереван передаст Баку восемь новых формуляров минных полей. По данным ведомства, формуляры планируются к передаче азербайджанской стороне уже в ближайшие дни. В СНБ Армении уточнили, что Ереван направит копии этих документов «международным организациям». Каким именно, не уточняется.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Азербайджану могут предоставить новые карты минирования Карабаха. По его словам, Ереван готов обсудить этот вопрос с Баку при условии создания атмосферы доверия, а также с участием международного сообщества.