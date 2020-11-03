Баку сообщил об обстреле армянскими ВС территорий двух районов

https://static.news.ru/photo/b2be5c92-1dd6-11eb-a78e-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Вооружённые силы Армении обстреливают территории Агдамского и Агджабединского районов. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Подразделения вооружённых сил Армении вновь подвергают артиллерийскому обстрелу гражданскую инфраструктуру в сёлах Агдамского и Агджабединского районов. Подразделения Азербайджанской Армии предпринимают адекватные ответные меры, — говорится в заявлении.

NEWS.ru ранее писал, что азербайджанские военные ликвидировали разведывательно-диверсионную группу Вооружённых сил Армении на Зангиланском направлении государственной границы. Минобороны Азербайджана отмечало, что противник был вынужден отступить, «оставив на местности боевые потери и боеприпасы».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.