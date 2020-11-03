Баку сообщил о «выдавливании» армянских ВС с их позиций

https://static.news.ru/photo/4c48e834-1da3-11eb-b731-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало ситуацию на южном участке фронта зоны конфликта в Нагорном Карабахе. Ведомство подчёркивает, что опубликованная ранее армянской стороной информация не является достоверной.

Информация армянской стороны о том, что якобы на южном участке фронта подразделения азербайджанской армии были отброшены на исходные позиции, полностью не соответствует действительности. Азербайджанская армия на всех участках фронта имеет полное тактическое и огневое превосходство над противником. Противник целенаправленно и методично вытесняется со своих позиций, — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Ранее, как писал NEWS.ru, Баку опроверг информацию об обстреле азербайджанской армией населённых пунктов. В ведомстве подчеркнули, что ВС Азербайджана не наносят ударов по невоенной инфраструктуре и мирному населению.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.