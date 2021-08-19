Баку сообщил о перестрелках на границе с Арменией

Армянские вооружённые силы снова подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе стран. Об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Как отмечается , перестрелка осуществлялась в Лачинском и Товузском направлениях. Также в подконтрольной российским миротворцам зоне армянские вооружённые отряды открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений азербайджанской армии вблизи города Шуша.

По сообщению оборонного ведомства, потерь среди личного состава армии Азербайджана нет. В настоящее время обстановка на указанных направлениях стабильна.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности возобновить мирные переговоры по Карабаху. Он подчеркнул, что власти страны продолжат расширять стратегическое партнёрство с Россией по военно-политическому, энергетическому, гуманитарному, транспортному, экономическому и другим вопросам.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.