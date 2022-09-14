Баку сообщил о готовности передать Еревану тела армянских военных Баку сообщил о готовности в одностороннем порядке передать Еревану порядка 100 тел армянских военных

Фото: vk.com/military_az

Баку готов в одностороннем порядке передать Еревану около 100 тел армянских военнослужащих, погибших в результате боестолкновений на армяно-азербайджанской границе 12 и 13 сентября, передает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на Государственную комиссию республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан. Сообщается, что Международный комитет Красного Креста уже проинформирован о данном намерении.

Азербайджан призывает Армению к прекращению огня и заявляет о своей готовности в одностороннем порядке передать тела до 100 армянских военнослужащих, — говорится в сообщении ведомства.

Комиссия отмечает, что таким образом Азербайджан демонстрирует свою приверженность международному гуманитарному праву и ценностям.

Накануне армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщал, что в результате обстрелов на границе с Азербайджаном Армения потеряла 49 человек, при этом он подчеркнув, что эта цифра не окончательная.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.