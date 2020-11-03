Баку сообщил, что ВС Армении обстреливают территории двух районов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Вооружённые силы Армении подвергают обстрелу территории двух районов у зоны конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

4 ноября с 08:05 подразделения вооруженных сил Армении периодически подвергают артиллерийскому обстрелу села Гусанли и Газьян Тертерского района, а также сёла Гаджилар, Гараханлы и Боят Агджабединского района. Подразделения азербайджанской армии предпринимают адекватные ответные меры, — говорится в заявлении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военное ведомство Азербайджана показало видео уничтожения двух армянских танков Т-72. Бронетехника была уничтожена во время столкновений на Ходжавендском направлении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.