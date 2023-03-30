В Баку сочли неприемлемыми заявления Пашиняна о ситуации в регионе Пресс-секретарь МИД Азербайджана: попытки Пашиняна манипулировать ситуацией в регионе неприемлемы

Фото: МИД Азербайджана

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал неприемлемыми попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна манипулировать ситуацией на Южном Кавказе. По его словам, заявления армянского премьера свидетельствуют о намерении Еревана сорвать мирный процесс и такие шаги необходимо немедленно пресекать.

Очередные попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна манипулировать ситуацией в регионе неприемлемы. Ни для кого не секрет, что Армения, выдавая себя за демократическую страну, продолжает свою агрессорскую деятельность, — сказал Гаджизаде.

Он также назвал безосновательными обвинения Баку со стороны Пашиняна в перекрытии Лачинской дороги и неверное истолкование временного решения Международного суда о статусе коридора. Кроме того, по его словам, неприемлемо использование Ереваном грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги для незаконной деятельности. Он подчеркнул, что предотвращение противоправных действий Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, является суверенным правом Баку.

Вместе с тем неприемлемо использование Арменией грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги, являющейся суверенной территорией Азербайджана, для незаконной деятельности, расценивание премьер-министром Армении как оккупацию принятие подразделениями азербайджанской армии соответствующих мер контроля без применения какой-либо силы с целью предотвращения дальнейшего обострения ситуации с перевозкой боеприпасов и возможных провокаций на территории Азербайджана, — добавил Гаджизаде.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван сообщил Баку о готовящемся размещении на армяно-азербайджанской границе на входе на Лачинскую дорогу пограничных войск Армении вместо подразделений вооруженных сил. По его словам, согласно достигнутой договоренности, временный маршрут, который входил в Армению через мост Корнидзора (населенный пункт в Сюникской области Армении), потом снова на территорию Азербайджана и вновь в Армению, должен действовать до 1 апреля 2023 года.