Баку размещает отделы полиции на перешедших к нему территориях Карабаха

https://static.news.ru/photo/909094ec-2456-11eb-9b85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перевод отделов азербайджанской полиции начался на перешедшей к Баку территории в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в МВД республики.

Первым таким подразделением стало районное управление полиции Ходжавендского района. Оно размещено в посёлке Гадрут, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В МВД пояснили, что размещённые на новых территориях силы полиции, кроме исполнения непосредственных обязанностей, возьмут на себя функции временных комендатур.

Пограничники 30 октября подняли флаг Азербайджана над четырьмя КПП в деревнях Солтанлы, Халафлы, Худаферин, Гумлаг, расположенных на территориях Джебраильского и Зангеланского районов страны. Сотрудники погранзастав с азербайджанской стороны приступили к несению службы, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.