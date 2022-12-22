Баку рассказал международным институтам о нарушениях прав человека Ереваном Баку представил миру доказательства грубых нарушений прав человека со стороны Еревана

Фото: Dppi/Antonin Vincent/Keystone Press Agency/Global Look Press

МИД Азербайджана заявил, что представил международным институтам доказательства грубых нарушений прав человека со стороны Армении. Речь идет в том числе об ООН и Совете Европы, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Доказательства грубых нарушений прав человека и международного права со стороны Армении были представлены нами в различные международные институты, в том числе в Международный суд, Совет Европы и Генеральному секретарю ООН, — подчеркивается в сообщении ведомства.

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что Баку и дальше станет соблюдать международно-правовые обязательства.

Азербайджан призывает Армению прекратить провокации против Азербайджана, — отметили в министерстве.

Также в МИД отреагировали на решение, которое 21 декабря принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на основании жалобы Еревана. Баку указал на то, что в ЕСПЧ подтвердили гарантии, предоставленные ему, особенно в отношении «безопасности лиц, транспортных средств и товаров, перемещающихся в обоих направлениях через Лачинский коридор».

Так, в МИД рассказали о достаточном количестве видео доказательств того, что и машины скорой помощи Армении, и машины Красного креста передвигаются по Лачинской дороге свободно.

При этом в Баку считают, что Ереван использует Лачинскую дорогу, чтобы перевозить мины в Азербайджан, где их устанавливают в домах гражданского населения в Лачине. Это делается, уверены в МИД, для того, чтобы помешать возвращению азербайджанских семей.

Ранее стало известно, что в Армении все активнее заявляют о недовольстве действиями России, причем говорят об этом на самом высоком уровне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой российских миротворцев, размещенных в Карабахе. На заседании правительства 22 декабря армянский лидер заявил, что миротворцы не выполняют свою миссию.